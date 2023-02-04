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Выпуск шоу, после съемок которого олимпийский чемпион попал к врачам, наконец, выйдет в эфир.

В финале шоу «Ледниковый период», который после нескольких переносов наконец покажут 4 февраля, объявят имена победителей, а самое главное, покажут прокат Романа Костомарова и Валерии Ланской. Тот самый, после съемок которого олимпийский чемпион был госпитализирован.

Как пишет 7Дней.ru, пара под композицию Exogenesis Part III в исполнении группы Muse разыгрывает историю двух любящих сердец. Это получилось у Костомарова и Ланской настолько достоверно и безошибочно, что даже строгая Татьяна Тарасова не нашла помарок в их прокате.

«Глядя на них, я не могу сказать, кто катался, потому что у меня нет ощущения, что кого-то здесь учили до такой степени. Как это делается, я не знаю. Такая художественная целостность достигается большим искусством катания, прикосновениями друг к другу руками и глазами», — заявила заслуженный тренер России после проката спортсмена и актрисы.

Сам Костомаров перед выходом на лед пожелал всем здоровья, любви и счастья.

«Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что „Ледниковый период“ — это творчество», — сказал спортсмен.

На днях сообщалось, что госпитализированному спортсмену, состояние которого начало улучшаться, внезапно стала грозить ампутация пальцев из-за нарушения кровообращения.

Однако врачи опровергли эту информацию, отметив, что у Костомарова действительно есть проблемы с кровообращением, но они не приведут к тотальным последствиям в виде лишения пальцев. Также врачи заявили, что не планируют проводить ему какие-либо другие операции.

Тревожные новости о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова появились 10 января. Стало известно, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии. 12 января сообщалось, что он впал в кому. У 45-летнего фигуриста начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный Роман Костомаров постепенно идет на поправку.