Отложенная смерть: врач назвал самое страшное последствие кори

Инфекционист Малышев: корь может привести к смерти через семь лет после болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Schulz; © РИА Новости / Владимир Трефилов ; 5-tv.ru

Особенно опасен вирус для взрослых людей. У них болезнь протекает в разы тяжелее.

Заболевание корью часто не проходит бесследно для взрослого человека. Последствия могут быть самыми разными, в том числе смертельными. Причем летальный исход в некоторых случаях наступает через семь лет после болезни. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Николай Малышев.

«Одно из осложнений — оно редко бывает — это подострый склерозирующий панэнцефалит. Он лет через семь возникает после перенесенного заболевания. Очень опасное, хоть и бывает очень редко, но метко. Летальность при нем — 100%», — отметил собеседник.

По его словам, никаких мер профилактики недуга в данном случае нет. Ни анализы, ни другие медицинские исследования не позволяют спрогнозировать ситуацию.

Также, отмечает врач, корь чревата бактериальными осложнениями — это и отит, и пневмония, и энцефалит, и даже менингит. Все это может протекать в острой форме. Поэтому, подчеркнул собеседник 5-tv.ru, люди не должны игнорировать вакцинацию: если в детстве пронесло — есть вероятность, и не маленькая, заразиться во взрослом возрасте. И цветочками это уже не покажется.

Инфекционист добавил, что при подозрении на корь не стоит самому ставить себе диагноз и начинать лечение. Дело в том, что болезнь можно перепутать с ветрянкой. На начальном этапе симптомы очень похожи. Только врач способен правильно идентифицировать недуг.

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