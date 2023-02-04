«Хоть пьяница забубенный»: политолог Светов объяснил, почему немощного Байдена не уберут

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP; © РИА Новости / Александр Натрускин; Reuters / U.S. NETWORK POOL; 5-tv.ru

В законодательстве США для досрочной отставки президента предусмотрена только одна статья.

В американском законодательстве не прописана возможность отстранения от власти действующего президента страны по состоянию здоровья. Об этом в комментарии 5-tv.ru напомнил политолог и журналист Юрий Светов, отвечая на вопрос, почему лидер США Джо Байден сохраняет свой пост, несмотря на очевидные признаки ментального расстройства.

«Знаменитый президент Франклин Рузвельт был тяжело болен все то время, пока занимал пост президента. Его на коляске возили. Более того, он избрался в четвертый раз президентом, будучи тяжело больным, и умер в должности президента. Есть другие примеры. Один президент был пьяница забубенный, пьянствовал в Белом доме, но он продолжал быть главой государства, потому что был избран», — отметил эксперт.

Он добавил, что по законам США действующего президента можно отстранить от власти только в результате импичмента. Для этого в его адрес должны быть представлены обвинения, за которые должны проголосовать обе палаты Конгресса.

«США при всех их недостатках страна юридическая, где все построено на законодательстве и прецедентах. Так вот, нет в законодательстве США того, что президента можно отстранить от власти, если у него чего-то там обнаружили (в плане здоровья — Прим. ред.)», — подытожил Светов.

На днях стал известно, что в Белом доме занимаются выявлением проблем со здоровьем у Байдена. Администрация президента подтвердила, что 80-летний демократ завершит медосмотр 16 февраля.

Ранее Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru объяснил, может ли вице-президент США Камала Харрис сменить на посту главы государства немощного Джо Байдена.