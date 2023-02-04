Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России

Мария Захарова ответила на слова чиновников ЕС после саммита в Киеве

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Заявления Брюсселя по итогам саммита с Украиной перечеркнули все принципы создания ЕС, считает официальный представитель МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать Киев ради ослабления нашей страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также дипломат добавила, что это происходит еще и рад обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО ЕС продолжает поддерживать неонацистский режим в Киеве.

«Суля ему европерспективу в нарушение своих же стандартных требований к еврокандидатам и декларируя „общность ценностей“ с ним ЕС, солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине», — говорит Захарова.

Представитель МИД заявила, что призывы чиновников ЕС к миру лицемерны в ситуации, когда они говорят о готовности продолжать вкладывать деньги в поставки вооружений и продолжение военных действий.

Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ — все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения, заключила Мария Захарова.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе.