Разин сделал неоднозначное заявление на фоне смерти Шатунова: «Теперь у меня есть время»

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Экс-продюсер группы «Ласковый май» в последние годы часто скандалил с певцом. Что же послужило причиной трагедии?

Андрей Разин показал платиновый диск группы «Ласковый май» и неоднозначно высказался о смерти Юрия Шатунова. На связь продюсер вышел в Instagram* из Майами и отметил, что «теперь у него есть время» отвечать на вопросы журналистов.

«Очень жаль, что некоторые участники, которые на этом диске, у нас не дожили», — сказал Разин, не уточнив, что именно судебные разбирательства убили здоровье Шатунова.

Экс-продюсер «Ласкового мая» воевал с Юрием Шатуновым последние годы его жизни. Юрий Шатунов потратил кучу сил, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал, что только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти Шатунов одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.

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Во время отдыха в Подмосковье певцу стало плохо. Он пожаловался на острую боль в груди и спазмы. Родные отвезли его в сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта. Многие фанаты выразили мнение, что главным виновников трагедии стал именно Разин, который издевался над Шатуновым судебными разбирательствами.

После смерти Шатунова Разин подал кассационную жалобу и пытался доказать, что суд ошибся и все права на песни принадлежат ему. Но все попытки оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напугало Юру Шатунова незадолго до смерти и почему его не успели спасти.

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