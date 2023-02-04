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Пока кровавый киевский режим хвастается поддержкой НАТО, Россия готовит неонацистам и альянсу сюрприз.

Адскую машину для новых танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовила Россия. Об этом в беседе с URA.RU сообщил экс-офицер спецназа, разведчик, участник Афганской войны отставной полковник Анатолий Матвийчук.

Собеседник обратил внимание на широкое применение боевых машин сопровождения танков (БМПТ). По словам военного, данная техника способна уничтожить танки, поставляемые Западом украинским неонацистам. В частности, речь идет об американских Abrams и немецких Leopard.

«Это на базе танка стоит специализированная башня, у которой две пушки по 30 миллиметров и четыре пусковых установки ПТУР „Атака“. Это адская машина для танков. Представьте, два ствола по две с половиной тысячи выстрелов в минуту. Это очень много. Это бешеный огонь. Она разносит цели вдребезги», — описал технические характеристики Матвийчук.

ВФЦА. Рюмин Александр / ТАСС

Российская БМПТ имеет широкое применение

Также он добавил, что БМПТ особенно опасны для Штатовских машин. Все дело в том, что на их башнях много датчиков, повреждение хотя бы одного из них делает танк практически неуправляемым. Датчиками как раз-таки займется БМПТ, а еще она сшибет фары, навесные антенны и разобьет оптику.

«Ее задача прикрывать наши танки, которые будут спокойно выбирать цель и поражать. Если на один танк две таких машины, они обеспечат ему полностью выполнение огневой задачи», — резюмировал Матвийчук.

На фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины недружественные к РФ страны поставляют киевскому режиму вооружения. Задача российских войск — прекратить геноцид гражданского населения радикалами.

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