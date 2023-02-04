Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Украинцев забирают на поле боя, бесцеремонно врываясь в их личную жизнь и калеча ее.

Украинского военнопленного Олега Мартыненко заставили участвовать в боевых действиях против российских сил. Об этом бывший боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Мужчина проживал в Закарпатье, работая компьютерным мастером. С его слов, в мае прошлого года он выполнил небольшой заказ и уже шел домой, как его встретили работники военкомата, которые ждали в автомобиле. Мартыненко, согласно повестке, должен был прибыть только три дня спустя, однако его попросили проехать в военкомат, пообещав, что «часик подержат и отпустят».

«Вот видите, до сих пор не отпустили», — пояснил Мартыненко.

В конце января военный был в Горловке, исходя из его рассказа, можно говорить о том, что командование бросило их. Мартыненко также в подробностях описал условия, в которых пришлось находиться.

«Было тихо, туман, у нас два часа дежуришь, два часа пробуешь отдохнуть, ни отопления, ничего. Там просто блиндаж, яма в земле, перекрытая бревнами. Старший на позиции. У него лычки не было, может и сержант. От нас остальных толку нет. Нам просто было неоткуда отстреливаться, даже если бы мы и умели», — сказал собеседник.

Мартыненко добавил, что, когда на их позициях появились российские войска, он решил сдаться в плен, как и сослуживцы, находящиеся с ним в окопе. Тем временем, ВСУ открыли огонь по своим же.

«Ну мы начали кричать, что мы сдаемся. Нам начали кричать, чтобы мы выходили. Мы там кто как мог выползли, потому что нас там засыпало и глиной. Боялся, что сразу застрелят… Видел, что бьют примерно с нашей стороны, потому что видел куда нас уводили, а уводили нас от обстрела», — продолжил экс-боевик.

Он подчеркнул, что в плену его накормили, дав сменную одежду и оказав медицинскую помощь. Украинец призвал своих сограждан сложить оружие и сдаться, что позволит сохранить жизнь и снова увидеть близких.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля прошлого года, чтобы прекратить геноцид гражданских со стороны Киева.

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