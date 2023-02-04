Урсуляк о разводе с Голубевым: «Что делать? Поздравляю!»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Распаду знаменитого союза мог поспособствовать целый ряд обстоятельств. Близкие это предчувствовали.

О разводе с бывшим мужем рассказала актриса Александра Урсуляк в беседе с журналом «Атмосфера». Избранником знаменитости был коллега по цеху Александр Голубев, известный по фильму «Охота на пиранью». Сближение звезд произошло стремительно, вылившись в роман, а затем и в брак с рождением двух дочерей.

«Так рано выскакивать замуж было совершенно необязательно, просто я очень искренне полюбила прекрасного человека. Что делать, если тебе 21? Папа нам на свадьбу подарил конверт с деньгами и написал: „Дорогие дети, поздравляю с вашим первым браком“. Тепло и с юмором, но, в общем, все было понятно», — вспомнила артистка.

Супруги разошлись вскоре после того, как родилась вторая девочка. Отмечается еще целый ряд причин. Пока женщина была в декретном отпуске, ее благоверный занимался карьерой, играя роли в популярных кинолентах и сериалах, включая киноработу тестя. Гонорар от одного из сериалов Голубев спустил на азартные игры.

Кроме того, коллеги отмечали, что звезда «Бумера» начал роман с молодой начинающей актрисой. Видимо, настолько серьезный, что тот решил собрать вещи и уйти восвояси, однако фамилия новой пассии не запомнилась. Известно лишь о ее напористости и яркости, а также о том, что она быстро взяла Голубева в оборот. Несмотря на все вышеупомянутое, Урсуляк хорошо отзывалась о бывшем муже, но развод пережила болезненно.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 актрис нового русского кино, за которыми стоит следить.