Минфин США утвердил введение ценового потолка на нефть из России

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Недружественные страны продолжают попытки навредить, несмотря на мнение своих же специалистов о бессмысленности принимаемых мер.

Распоряжение ввести потолок цен на российские нефтепродукты подписала руководитель американского Минфина Джанет Йеллен. Документ размещен на ресурсе ведомства. Уточняется, что постановление начнет действовать с 5 февраля. Участники «Большой семерки» утвердили два отдельных лимита для разных категорий продуктов.

«Оно (соглашение — Прим. ред.) помогает продвигать наши цели по ограничению основного источника доходов РФ», — подчеркнула Йеллен.

Перед этим планировалось установить ценовой предел на уровне 100 долларов за баррель для продуктов с премией и 45 долларов для тех, что торгуются со скидкой.

По сообщениям американских аналитиков, ограничительные меры в отношении «черного золота» России полностью провалены. Упоминалось, что Евросоюз собирается запретить импорт нефтепродуктов из РФ, включая дизельное топливо и авиакеросин, но, по мнению специалистов, новый предельный ценник может не быть эффективным, как и прошлые санкции.

На фоне спецоперации на Украине Запад и Европа начали санкционную политику в отношении российской стороны, однако президент России Владимир Путин отмечал, что такие действия лишь навредят мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что страна справится со всеми проблемами, доставляемыми Западом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как повлияют на российскую нефтедобычу санкции «коллективного Запада».