Трудоголизм: что это такое и почему с ним нужно бороться
Фото, видео: www.globallookpress.com / Job man office night; 5-tv.ru
Трудоголики обычно гордятся своей продуктивностью, а потом жалуются врачам на множество проблем со здоровьем. Какие симптомы указывают на зависимость от работы?
Трудоголизмом называют зависимость от трудовой деятельности за рамками естественного трудолюбия. Он возникает, если работа — единственный или максимально значимый источник самореализации в жизни человека.
Трудоголики испытываю дискомфорт и тревожность в моменты, когда не заняты работой. Со временем это приводит к тому, что человек лишается увлечений, «выпадает» из социальной жизни, после завершения рабочего проекта чувствует опустошение и апатию.
Трудоголизм также может быть способом заглушить тревогу — но в итоге только увеличивает стресс. Психологи выделяют следующие пункты для определения зависимости.
- Необходимость работать из-за давления со стороны — зачастую это ощущение бывает обманчивым;
- Состояние покоя и отсутствие занятости вызывают тревожность;
- Потребность в сверхурочной работе, несмотря на негативные последствия для здоровья;
- Повышенный фоновый уровень тревожности и перфекционизм;
- Настроение и самочувствие напрямую зависят от успехов или неудач на рабочем месте.
Лечить трудоголизм сложно — часто страдающие им люди отказываются признавать проблему. Пациенты обращаются к врачу с жалобой на другие симптомы. Психологическая помощь и работа с психотерапевтом являются основными способами лечения зависимости от трудовой деятельности.