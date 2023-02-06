Трудоголизм: что это такое и почему с ним нужно бороться

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Трудоголики обычно гордятся своей продуктивностью, а потом жалуются врачам на множество проблем со здоровьем. Какие симптомы указывают на зависимость от работы?

Трудоголизмом называют зависимость от трудовой деятельности за рамками естественного трудолюбия. Он возникает, если работа — единственный или максимально значимый источник самореализации в жизни человека.

Трудоголики испытываю дискомфорт и тревожность в моменты, когда не заняты работой. Со временем это приводит к тому, что человек лишается увлечений, «выпадает» из социальной жизни, после завершения рабочего проекта чувствует опустошение и апатию.

Трудоголизм также может быть способом заглушить тревогу — но в итоге только увеличивает стресс. Психологи выделяют следующие пункты для определения зависимости.

Необходимость работать из-за давления со стороны — зачастую это ощущение бывает обманчивым; Состояние покоя и отсутствие занятости вызывают тревожность; Потребность в сверхурочной работе, несмотря на негативные последствия для здоровья Повышенный фоновый уровень тревожности и перфекционизм; Настроение и самочувствие напрямую зависят от успехов или неудач на рабочем месте.

Лечить трудоголизм сложно — часто страдающие им люди отказываются признавать проблему. Пациенты обращаются к врачу с жалобой на другие симптомы. Психологическая помощь и работа с психотерапевтом являются основными способами лечения зависимости от трудовой деятельности.