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Украинским террористам неважно, кто становится их жертвой. Для них люди лишь расходный материал. Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы.

Жизнь десятимесячной девочки унес обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Трагедия случилась в Кременной, сообщает РИА Новости.

«Дочку убило, а я тут, в больнице», — пояснила пострадавшая 23-летняя Мария.

С ее слов, все случилось в конце прошлого месяца.

«Почувствовала взрыв и крик Маришки, а ребенка я потом нашла… Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала», — добавила бабушка погибшего ребенка.

Накануне с утра украинские боевики обстреляли Булавиновку в ЛНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака повредила школу, почту, десяток жилых домов и Дом культуры.

ЛНР также подвергалась нападкам ВСУ 28 января. Тогда радикалы атаковали местную больницу, где погибли 14 человек, а 24 были ранены.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида гражданских со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные наступают под Кременной.