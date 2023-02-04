«Придется пить гормоны»: что Бьянка сделала со своим телом

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Знаменитость хочет быстрее вернуться к творческой деятельности, но что ей мешает?

Строгую диету соблюдает певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка. Как сообщил StarHit.ru, все дело в том, что исполнительница выясняет причину аллергии, из-за которой у нее опухло лицо, и она не может выступать на концертах.

«Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Из-за гормонального сбоя придется пить гормоны», — сказала Бьянка.

Бьянка сидит на диете. Instagram* / biankarnb

Женщина надеется, что скоро проблемы со здоровьем отступят, и она сможет продолжить творчество. Знаменитость отметила профессионализм медиков, с которыми общается ежедневно. Селебрити хочет вернуть форму, которая была у нее до появления лишних килограммов. К слову, Липницкая не обращалась к хирургам за липосакцией, как писали СМИ, а лишь собиралась улучшить самочувствие, также она не скрывает увеличенные губы и более выразительные скулы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Бьянка рискует здоровьем.

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