Анастасия Решетова забрала сына у Тимати после разлуки: «Мой долгожданный малыш»

Фото: Instagram* / timatiofficial

Модель не видела своего ребенка месяц. Больше всего она боялась, что мальчик отвыкнет от нее за это время. Признавалась — в голосе уже чувствуется холодок.

Модель Анастасия Решетова воссоединилась с двухлетним сыном Ратмиром после месяца разлуки. Малыш провел это время с папой — рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати. Мама мальчика переживала, что такая долгая разлука может разрушить привязанность, делилась опасениями с поклонниками в социальных сетях. Жаловалась, что уже слышит в голосе наследника нотки отдаления.

«Как можно маме с ребенком разлучаться на такой большой срок? Я знаю, что ему на отдыхе с папой очень хорошо, тепло и весело. Но все же, разговаривая с ним по телефону, замечаю изменения в его поведении и чувствую некий холод. Полная противоположность того, какое было во время нашего недавнего с ним путешествия», — делилась Решетова.

Как оказалось, волнение было поспешным. Ратмир вернулся из поездки и очень обрадовался встрече. По словам модели, не зря подписчики успокаивали, что после встречи общение вернется в прежнее русло, и любовь малыша никуда не денется. Он такой же ласковый, как и прежде. Утром мальчик обнимает маму и целует, говорит нежные слова и успокаивает ее тревожное сердце.

«Мой сладкий и долгожданный малыш вернулся из трипа в Латинскую Америку продолжительностью в месяц. Не так давно я делилась с вами переживаниями, что наша с ним разлука проходит нелегко, о своих опасениях увидеть холод в его поведении. Но все обошлось. Малышок сказал, что скучал и ждал встречи», — порадовалась молодая мама.

Как признавалась Решетова в интервью Надежде Стрелец, Тимати очень внимательный отец, для него общение с детьми — большое удовольствие. Как со старшей дочкой от Алены Шишковой Алисой, так и с сыном. Он так привязан к наследнику, что, по словам модели, готов был забрать его насовсем, но она отстояла свое право растить малыша, не отдала.

Анастасия Решетова признавалась, что активная бабушка Ратмира Симона Юнусова — беспокоила и заставляла понервничать. Известно, что воспитанием и образованием Алисы занимается именно она — водит на занятия, развлекает, возит в семейные путешествия. Шишкова откровенничала с поклонниками: у бабушки действительно лучше получается заботиться о девочке, растить ее в дисциплине и развивать. Решетова выбрала другой путь, своим сыном она только «делится» с Тимати и его матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Симона Юнусова выставила Анастасию Решетову посредственной мамой — сравнив с собой, разумеется.

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