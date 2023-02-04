Весь мир в труху: Вован и Лексус рассказали о настроениях экс-советника президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Bagmut; 5-tv.ru

Российские пранкеры обратились к Джону Болтону от лица бывшего главы Украины Петра Порошенко. И получили «добро» на бомбардировку Москвы.

Во властных структурах США многие бы поддержать бомбардировку Москвы украинскими военными. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщили российские пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров. Они позвонили экс-советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. И услышали четкую позицию — Киев имеет право ударить по России.

В беседе Болтон заявил также, что власти Штатов стараются сдерживать тех, кто выступает против вмешательства в дела других стран. Он также считает, что Запад должен усилить санкционную политику против РФ, все введенные ограничения он считает недостаточными, так как они не наносят сокрушительного ущерба. Экс-советник американского президента уверен, что с Россией не нужно вести переговоры и осуждает за них лидеров Франции, Германии и других стран. А в 2019 году на личной встрече он отговаривал главу Белоруссии Александра Лукашенко сотрудничать с Москвой. И еще он жалеет, что в период президентства Порошенко США плохо вооружали Украину.

«Готов был поддержать бомбардировку России, Москвы, для него это не составляет никакого вопроса. Легко, конечно, говорить, когда ты не занимаешь какой-то официальный пост, что нужно бомбить тех, бомбить других, а ты при этом не несешь никакой ответственности. Но это его идеология была изначально. Просто он плохо знает и ситуацию на фронтах, и настроение российского руководства, как оно на это отреагирует. Поэтому говорить это довольно просто — не мешки ворочать», — комментирует диалог Лексус.

Тем не менее, оценивая текущую ситуацию на Украине, Болтон выступает и за удары, и за террористические акты на территории РФ. Он «консультировал» Порошенко, просил убедиться, что тот или иной инцидент «пойдет на пользу» Киеву.

«Когда ему сообщают, что, мол, вот, мы занимаемся какими-то терактами на территории иностранного государства, людей убиваем… Конечно же, это совершенно ненормально, но для Болтона — окей, хорошо, занимайтесь, вы имеете полное право. В принципе, это такая радикальная неоконсервативная позиция США и я думаю, что во властных кругах США есть много сторонников таких историй, потому что это разрешается украинцам. Так что это не голословное заявление одного какого-то фрика», — добавил Вован.

В беседе с пранкерами Болтон прямо сообщил — Вооруженным силам Украины (ВСУ) «должно быть дозволено перейти границу и нанести удар по силам, которые участвуют в конфликте». Еще американец заявил о необходимости бить по российским позициям в Донбассе в тылу, чтобы подорвать боеспособность армии. Экс-советник американского лидера считает это способом политического давления на президента РФ Владимира Путина, возможностью подорвать его авторитет и сместить.

Напоследок 74-летний Болтон заявил о желании баллотироваться на пост президента США на фоне украинской повестки. Джо Байден, говорит, слишком старый, он не выдвинет свою кандидатуру в 2024 году, а Дональду Трампу не позволят участвовать в выборах представители республиканской партии. И если украинское руководство будет почаще наведываться в США и встречаться с политиками, найдется соответствующий ситуации новый президент, а внутренние проблемы Штатов подвинутся с первого плана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого на самом деле работают пранкеры Вован и Лексус.