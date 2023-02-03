Спасибо теще? Раскрыт секрет красивой жизни Арсения и Лианы Шульгиных

Фото: Instagram* / arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии утверждает, что сколотил состояние сам, а миллионером стал еще до совершеннолетия. У этой теории нашлись разоблачители.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин живет за счет тещи! Такое подозрение высказали журналисты одного из новостных Telegram-каналов. Источники прессы утверждают, что никакой он не бизнесмен, а красивая жизнь как результат предпринимательского таланта — якобы фикция для соцсетей.

Все дети народной артистки РФ — успешные и обеспеченные люди. Она вырастила троих наследников от продюсера Александра Шульгина, с которым развелась 20 лет назад. Заботу об их будущем взял на себя, в том числе, нынешний супруг звезды Иосиф Пригожин. Старший Артемий работает музыкальным продюсером за рубежом, средняя Анна (Шена) стала певицей.

Младший Арсений трудится сам на себя — по своим же словам. 24-летний Шульгин утверждает, что сколотил первый миллион до совершеннолетия, а сейчас купает в безграничной роскоши жену Лиану и дочь Селин. Супруга ведет популярный блог и не отстает от моды — продвигает свои курсы женственности. В начале нового года Арсений опубликовал в соцсетях ролик с кадрами минувших путешествий и ярких моментов жизни.

«Обещаю прожить 2023 год еще ярче, насыщенней и эффективнее, чем 2022-й», — заявил Шульгин.

Сына Валерии не раз подозревали в сомнительных способах заработка, хотя прямые доказательства новостные ленты не взрывали. Что касается курсов для женщин от его жены, шутки об инфоцыганах то и дело фигурируют в комментариях. Теперь появилась и третья версия — парочка вообще ничего не зарабатывает, а их шикарный быт и развлечения финансирует мама Лианы.

Источники СМИ полагают, что Арсений Шульгин не оправдал надежд и вложений Валерии и Пригожина, которые пробивали ему путь к славе на музыкальном поприще. Хотели сделать из парня пианиста. Но юноша отказался от «готовой» карьеры, влюбился, женился и получил от матери с отчимом отказ содержать новую безработную семью. Тогда-то якобы и приехала из Благовещенска в Москву богатая теща. И очень щедрая.

Слухами земля полнится, деньги звезд многим не дают покоя и вызывают зависть. Возможно, поэтому так трудно поверить, что молодой отпрыск знаменитости может оказаться действительно удачливым бизнесменом? Что же говорить о личной жизни! Артистам регулярно приписывают романы, измены, внебрачных детей и расставания. Ранее, писал 5-tv.ru певица Наташа Королева впервые прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном.

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