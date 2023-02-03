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Валентин Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым.

Нападающий петербургского СКА Валентин Зыков лишился практически всех верхних зубов после столкновения с игроком «Ак Барса» Александром Радуловым.

Последствия столкновения Валентина Зыкова с Александром Радуловым. Telegram / hockeybz

Инцидент произошел во время матча между петербургским СКА и казанским «Ак Барсом» (7:4).

Арбитры не усмотрели нарушений со стороны Радулова.

После столкновения Зыкова увели в раздевалку, откуда спортсмен уже не вернулся на площадку.