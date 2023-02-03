Хоккеист СКА потерял почти весь верхний ряд зубов в матче с «Ак Барсом» — фото
Иван Обухов 36
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Валентин Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым.
Нападающий петербургского СКА Валентин Зыков лишился практически всех верхних зубов после столкновения с игроком «Ак Барса» Александром Радуловым.
Последствия столкновения Валентина Зыкова с Александром Радуловым.
Инцидент произошел во время матча между петербургским СКА и казанским «Ак Барсом» (7:4).
Арбитры не усмотрели нарушений со стороны Радулова.
После столкновения Зыкова увели в раздевалку, откуда спортсмен уже не вернулся на площадку.