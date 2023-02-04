«Наш превосходит!»: российские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16

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Летчики сошлись во мнении о самолетах, но что же лучше?

Характеристики российского истребителя Су-27 и американского F-16 сравнивают постоянно. Сегодня стало известно о том, что украинские летчики сошлись во мнении, что машина им понравилась, но она сильно уступает Су-27. О том, что думают об этих самолетах российские летчики — читайте в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

По словам военного летчика-инструктора, майора ВВС, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, Су-27 — машина, с которой все началось.

«Хотели сделать бомбардировщик фронтовой, а получился истребитель с пилотажными данными. Шикарный центроплан, два двигателя. Потом стали делать разные модификации», — говорит летчик.

Также он добавил, что даже американцы соглашались, что Су-27 — очень удачный самолет.

«F-16 — это самолет с одним двигателем. Сейчас европейцы хотят всунуть его украинцам. <…> Наш самолет превосходит F-16, если брать именно Су-27», — заключил эксперт.

www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix; 5-tv.ru

А вот военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск, в командовании специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что Су-27 превосходит F-16 по тяговооруженности, по возможностям нанесения удара по противникам, в противовоздушном бою, по характеристикам летно-тактическим и по огневым.

«Но нельзя скидывать со счетов то, что самолет F-16 является одной из моделей боевого оружия, которое на сегодняшний день может противостоять Су-27. При умелом использовании — это грозное оружие», — говорит летчик.

Он также добавил, что все, в любом случае, зависит от уровня подготовки летчика.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16.