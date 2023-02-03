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Киев рассчитывал организовать провокацию с использованием маломощного ядерного боеприпаса в 2022 году. Отказался ли он окончательно от этой затеи и чем может обернуться ее реализация?

Химическое оружие считается оружием массового поражения, контроль за которым имеет значение для всего мирового сообщества. При этом Украина смогла разработать свою «грязную бомбу». Военный эксперт, политолог и кандидат исторических наук Иван Коновалов объяснил, почему она стала наиболее опасным проектом Киева.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт подчеркнул, что особенность так называемой грязной бомбы заключается в том, что она содержит радиоактивные отходы, собранные вместе с элементом подрыва. При ее использовании радиоактивное заражение местности способно распространиться на 30 километров.

По словам Ивана Коновалова, о том, что Киев действительно работал над этим проектом, ранее проговорился Александр Турчинов. В 2014 году он был временно исполняющим обязанности президента Украины, а в 2019-м занимал должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.

Ранее благодаря активной позиции России, забившей тревогу из-за возможного использования «грязной бомбы», Украина не смогла реализовать задуманную провокацию.

«Информационная кампания с российской стороны, поднявшая этот вопрос и забившая тревогу, видимо заставила вашингтонских кураторов погрозить своим киевским подчиненным, и затею оставили. Навсегда ли оставили? Вот это вопрос», — подытожил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что город Ясиноватая был обстрелян неизвестным снарядом. Изучением его фрагментов занимаются следователи. Однако военный эксперт считает маловероятным, что украинская сторона решила прибегнуть к использованию кустарных боеприпасов.