Не устоять: в Ярославле улицы превратились в каток

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Дороги обледенели, люди падают и получают травмы.

Жителям Ярославля сейчас приходится передвигаться по улицам… ползком. Дороги обледенели, и если их не обработали реагентами, то образуются ледяные горки.

В одном из районов пришлось устраивать целую спасательную операцию, чтобы помочь бабушке добраться до аптеки. Несколько прохожих поспешили на выручку, но сами не устояли на ногах.

Городская администрация завалена жалобами. Травмпункты Ярославля переполнены.