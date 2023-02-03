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Мир погрузился в настоящий хаос из-за действий иностранцев. Между тем, экономическая ситуация в необъятной вполне стабильна.

В России не ожидается резкого сокращения переработки нефти из-за эмбарго ЕС. Об этом сообщили в Минэнерго. По сути, западные санкции в этой сфере провалились. Об этом сегодня говорили и эксперты, в пресс-центре МИЦ «Известия» прошел круглый стол по этой теме.

«Многие наши компании сумели переориентироваться и большую часть отправлять в те регионы, в которых есть потребность. Я имею в виду, прежде всего, так называемый Азиатско-Тихоокеанский регион, где у нас всегда были, есть, и я убежден, будут серьезные партнеры», — отметил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Признают провал и на Западе. В эфире телеканала CNBC американские аналитики заявили, что такие меры, как потолок цен придумывали «бюрократы, которые на деле не разбираются в нефтяных рынках».