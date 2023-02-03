Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Несмотря на моложавый вид, в марте певица отметит свое 70-летие.

Помолодевшая Ирина Понаровская впервые появится в телешоу на федеральном канале, где эксперты во главе Сергеем Лазаревым будут оценивать лучших из лучших. Об этом сообщает издание dni.ru.

В марте певице исполнится 70 лет, но выглядит Понаровская потрясающе. Несмотря на то, что недавно у нее были серьезные проблемы со здоровьем, что певица не могла самостоятельно передвигаться. У нее случился инсульт, и полгода она двигалась в ходунках.

А ведь еще несколько лет назад звезда боролась со страшными недугами. В один момент здоровье певицы подкосилось настолько, что она была не в состоянии передвигаться самостоятельно. У Понаровской случился микроинсульт, и полгода она ходила только с помощью ходунков. У нее были проблемы со слухом и лицом, которое заметно опустилось.

В чем секрет восстановления? Одни считают, что дело в многочисленных пластических операциях, другие говорят, что она делала блефаропластику век, лифтинг лица, губы филлерами колола и грудь у нее якобы не своя. Официальных подтверждений этому нет. К тому же, певица редко дает интервью и спросить у нее про секрет вечной молодости пока не получилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Понаровская заявила, что музыкальная карьера не будет длиться вечно. По ее мнению, не стоит цепляться из последних сил за сцену: ведь время уходит, и пора уступать дорогу молодым артистам.