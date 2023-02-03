Влад Лисовец о кончине Пако Рабана: «Он сделал революцию! Он был первым и последним»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитого модельера не стало сегодня. Ему было 88 лет.

Сегодня, 3 февраля, умер легендарный французский модельер Пако Рабан. Наряды этого великого дизайнера носили все мировые звезды, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. О том, какое влияние оказал на мир кутюрье, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал эксперт моды, теле-и радиоведущий Влад Лисовец.

«Знаете, все-таки, это единственный дизайнер, кто смог очень гармонично и очень красиво вывести металл на подиум, а также сделать так, чтобы металл на женщине выглядел максимально нежно», — говорит знаменитость.

Также он вспоминает, как в двухтысячных у Пако Рабана вышел знаменитый парфюм и это стало настоящим трендом по всему миру, в том числе и России. По мнению Лисовца, достижений дизайнера уже никто не сможет повторить, так как его знаменитые платья-кольчуги — уже история. Например, сам эксперт моды, видя в современности платья в пайетках — сразу вспоминает Пако Рабана.

«Он сделал революцию, до него никто не использовал металл и цепи в таком количестве на подиуме. Он был первым и последним. Все остальные были его последователями. Никто ничего нового не смог придумать», — говорит Лисовец.

Он также добавил, что в то время публика встретила одежду Пако Рабана довольно сдержанно.

«Когда выходит что-то новое, то для образованных людей и продвинутых — это конечно эффект „вау“, а для обычной аудитории — это, конечно, всегда подвергается осуждению. Но, во всем, что сперва подвергается осуждению, через многие годы это становится классикой и любимой вещью. Если вы сегодня спросите у кого-то, как выглядит для них платье из железных пластинок, то все скажут, что это „супер“ и „интересно“. Но в то время народ, конечно, не воспринимал это так», — говорит Лисовец.

По его мнению, одежда Пако Рабана в то время выглядела очень футуристично.

«Был Пьер Карден, который сделал футуризм из ткани, и был Пако Рабан, который сделал футуризм из металла», — заключил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кем был на самом деле кутюрье Пако Рабан.