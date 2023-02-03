«Перевели в палату»: новые подробности состояния Игоря Николаева

Игорь Николаев остается под наблюдением врачей, но еще не восстановился

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Возможно, совсем скоро артист и правда окажется дома.

Стало известно, что певца Игоря Николаева перевели из блока в палату, об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Пока еще полностью не восстановился, остается под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

На днях стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом. До этого в личном блоге его супруга Юлия Проскурякова заявила, что у Игоря все нормально и в ближайшие дни артист будет дома.

На странице Игоря Николаева также появилась информация, в которой он заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет, поэтому информация о критическом состоянии преувеличено. Музыкант проходит обследование, чувствует себя хорошо и надеется повидаться с фанатами в ближайшее время на концертах.

Тем не менее сообщается, что у 63-летнего Игоря Юрьевича случился инфаркт, после которого исполнителю провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца.