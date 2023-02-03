Дадаист, маг и писатель: кем был кутюрье-визионер Пако Рабан

Дизайнер не раз утверждал, что ему 78 тысяч лет, так как верил в реинкарнацию.

Легендарный французский модельер Пако Рабан и основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он не дожил до 89 лет всего несколько дней. Об этом сообщает WWD.

Наряды этого великого дизайнера носили все мировые звезды, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.

www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

В студенческие годы молодой Пако решил использовать совершенно новые материалы — пластмассу, бумагу, металл. В 1966 году его показ в Париже привлек внимание общественности. Кстати, он первый дизайнер, который начал приглашать в качестве моделей темнокожих девушек. Он также стал первым, кто начал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение, вместо традиционного зачитывания номеров нарядов и их описания.

Самые знаменитые наряды Пако Рабане — облегающие платья в виде плетеной кольчуги.

Oscar Gonzalez / ТАСС

Более того, Рабан разрабатывал эскизы костюмов для фильма Роже Вадима «Барбарелла» 1968 года. По его словам, на этот образ его вдохновило феминистическое движение. Уже в 2004 году журнал Film Rewiew признал Барбареллу самой сексуальной героиней в области кинофантастики.

Помимо своих открытий в мире мода, в 1973 году Пако Рабан создал мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme и сотворил настоящий прорыв в мире парфюмерии.

В 1999 году он отошел от дизайнерских дел и увидеть его на публике было редкостью.

Oscar Gonzalez / ТАСС

Но и на этом его интересная и загадочная жизнь не закончилась. Пако Рабан — автор восьми книг, в которых он пытался помочь читателям услышать их внутренний голос, обрести собственный путь и нередко выдвигал безумные теории, например, об апокалипсисе. В одном из своих литературных творений он опубликовал прогноз — в 1999 году космическая станция «Мир» обрушится на столицу Франции, полностью стерев город с лица Земли. Когда минула дата этого несбывшегося предсказания, кутюрье покинул мир моды.

Модельер любил много рассказывать о своей бабушке, которую называл наследницей магов — именно она пробудила в нем интерес ко всему мистическому. К слову, его настоящее имя, на самом деле, Франсиско, но бабушка прозвала его «Пако», что в переводе с греческого означет «вороненок».

Он был знаком с дадаистами, любил искусство и живопись. Сам Сальвадор дали просил его никогда не останавливаться на этом. В 2005 году дизайнер приезжал в Москву. В Центральном доме художника была проведена выставка картин Пако.

«Я был юношей, меня представили Иосифу Сталину. Моя мать стояла у истоков испанской коммунистической партии, и в этом качестве приехала в Москву. Она была сильной личностью, стреляла из револьвера, подкладывала бомбы. А ее мама была набожной крестьянкой, мистически настроенной. И вот я помню, как они целыми днями спорили друг с другом: верующая крестьянка и пылкая коммунистка, меняющаяся вместе с линией партии. И вот я с ней оказался в Москве. Между нами говоря, Иосиф Сталин произвел на меня большое впечатление. Для меня это был даже не человек, а миф, живой бог. К тому же он явно обладал какими-то магнетическими способностями», — признался в одном из интервью Рабан.

Дизайнер также верил в реинкарнацию и в своем интервью Дмитрию Гордону рассказал, что ему 78 тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер французский модельер Пако Рабан.