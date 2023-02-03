Прокурор запросил девять лет колонии блогеру Белоцерковской* по делу о фейках

Девять лет колонии сулит прокурор Белоцерковской за распространение фейков в сети

Фото: Instagram* / belonika

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Гособвинение запросило суд заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Это стало известно 5-tv.ru, по сообщению корреспондента из зала Басманного суда Москвы.

Прокурор также попросил запретить Белоцерковской заниматься администрированием сайтов сроком на пять лет. Отмечается, что арест на имущество блогера на сумму 153 миллионов рублей просят снять после вступления приговора в законную силу.

Ранее суд продлевал арест имущества Белоцерковской до апреля 2023 года. Учитывая совокупность фактов, ходатайство прокурора было принято.

По словам гособвинителя, арест наложен на земельный участок, два жилых дома и квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру в Москве и машино-место. Несмотря на то, что Белоцерковская переписала имущество на сына, суд все-таки продлил ей арест.

В настоящий момент блогер находится за границей. В беседе с журналистами адвокат сообщила, что у нее нет связи с обвиняемой, поэтому она не знает ее мнения по этому решению.

Белоцерковская была арестована заочно 24 мая в прошлом году. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года блогер разместила в Instagram** три публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

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По материалам дела, Белоцерковская обвиняется в совершении двух преступлений по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

На данный момент Белоцерковская объявлена в международный розыск. Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России вступил в силу 4 марта.

* — признан иноагентом в РФ.

* * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.