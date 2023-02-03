Последняя воля: о чем просил перед смертью звезда «Универа» Сергей Корсик

Фото: Instagram* / singer_sergei_korsik

Ни подарки, ни угощения артисту были не нужны. Он хотел нечто большего и ценного, что могли дать ему немногие люди.

Звезда сериала «Универ» Сергей Корсик во время продолжительной болезни озвучил одно из последних желаний. Артисту не нужны были ни подарки, ни угощения.

Единственное, чего хотел 31-летний Сергей — внимание. Им, как оказалось, молодой человек избалован не был — из родственников — одна сестра и всего единственный друг, Николай. Ему он и позвонил незадолго до смерти.

«Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже», —цитирует Николая ИА REGNUM.

Актер Сергей Корсик скончался на 31-м году в одной из Московских больниц. Это произошло 16 января, но известно стало только накануне. В медицинском учреждении артист провел последние четыре месяца: у него была диагностирована двустороння пневмония с подозрением на туберкулез. Болезнь оказалась настолько запущенной, что спасти актера не удалось.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года. На своем творческом пути пробовал себя и в музыке, и в сатире, и на телевидении, но широкой общественности стал известен благодаря кинопроектам. Наиболее известные среди них — «Универ», «Ранетки», «Лев Яшин» Кроме того, Сергей Корсик участвовал в КВН, музыкальных программах «Фабрика звезд» и «Фактор А».

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