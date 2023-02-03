Брат Романа Костомарова отреагировал на слухи о подготовке фигуриста к ампутации

Брат Романа Костомарова не стал комментировать слухи о подготовке спортсмена к операции

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Олимпийский чемпион по танцам на льду продолжает находиться в больнице. В сети появилась информация о развитии гангрены у спортсмена.

Прославленный фигурист Роман Костомаров попал в больницу еще 10 января в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО. Однако процедура не прошла бесследно. В сети распространилась информация, что из-за нарушения кровообращения у него началось отмирание тканей, которое грозит ампутацией. Редакция 5-tv.ru связалась с младшим братом Романа Костомарова для подтверждения или опровержения информации.

Предположительно, 45-летнего спортсмена уже готовят к операции. Врачи якобы приняли решение ампутировать ему пальцы ног. Однако брат фигуриста отказался от каких-либо комментариев.

«Я не могу ничего комментировать», — ответил Костомаров.

При этом, по информации источника 5-tv.ru, у Романа Костомарова может происходить сложный процесс отмирания клеток, который мог быть спровоцирован сердечной недостаточностью. Ситуация усугубляется возможным образованием тромбов, что может грозить летальным исходом. Решение о проведении операции будут принимать сосудистые хирурги после ряда исследований. Точных прогнозов в настоящее время дать никто не может.

По последним данным, Роман Костомаров остается на аппарате ИВЛ. Как сообщал 5-tv.ru у фигуриста действительно выявили проблемы с кровообращением. При этом врачи рассчитывают сохранить ему пальцы рук.