Хроническая усталость: что это и как с ней бороться

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

Медики советуют тщательно следить за своими здоровьем и не искать лишних приключений.

Синдром хронической усталости является отдельным заболеванием и имеет хронический характер. Как отмечают медики, в первую очередь он приводит к снижению иммунитета и влияет на многие системы организма. В группе риска — жители мегаполисов и люди, связанные с ответственной работой.

Синдром может появляться из-за:

  • плохой санитарно-экологической обстановки
  • хронических заболеваний
  • вирусных инфекций
  • несбалансированной эмоционально-интеллектуальной нагрузки
  • дефицита витаминов и минералов
  • депрессии.

Самый главный симптом хронической усталости — утомление не проходит даже после отдыха.

Чтобы избежать крайне негативных последствий для организма, важно вовремя обращать внимание на следующие признаки:

  • постоянный упадок сил и снижение работоспособности
  • быстрая утомляемость
  • перепады настроения
  • нарушения сна
  • головные боли и боли в суставах и мышцах
  • проблемы с памятью и мышлением
  • снижение иммунитета или повышение температуры тела
  • расстройства пищеварительного тракта

Не стоит заниматься самолечением — правильно определить диагноз и его причины могут только специалисты. После диагностики они могут назначить амбулаторное лечение или направить пациента в оздоровительный центр.

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