Госдолг США в 2023 году: ждать ли дефолта

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Вашингтон достиг предельного уровня госдолга и потерял возможность привлекать дополнительные заимствования еще 19 января. Какие последствия скрываются за этим?

Над США нависла возможная угроза дефолта из-за достижения предельного уровня государственного долга. Последний раз Конгресс повышал долговой потолок в декабре 2021 года на 2,5 триллиона долларов. В итоге он достиг 31,381 триллиона долларов.

Сейчас госдолг США увеличивается примерно на два миллиона долларов каждую минуту. Рост начался в 1971 году, когда президент Никсон отвязал валюту от золотого стандарта.

В структуре госдолга около 30% приходится на госкомпании, 37% — на физлица, банковские и инвестиционные компании, еще около 33% связаны с иностранными заимствованиями из других государств.

Чтобы стабилизировать ситуацию, республиканцы предлагают сократить расходы и финансирование государственных программ, а демократы настаивают на том, чтобы оставить все как есть.

Американский минфин уже приостановил реинвестирование в Пенсионный фонд государственной службы, фонды нетрудоспособности и медицинских пособий для пенсионеров почтовой службы. Такие меры позволят избежать дефолта. По прогнозу министра финансов США накопленных резервов хватит до начала июня.

Большинство экспертов пока не считают дефолт возможным: скорее всего, США удастся достигнуть соглашения по потолку госдолга.