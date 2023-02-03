Какой вид рака встречается чаще всего у женщин и мужчин

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Некоторые виды опухолей особенно важно обнаружить на ранних стадиях.

У обоих полов есть свои места, которые рак поражает чаще всего. У мужчин — онкология на легких, а у женщин — молочная железа. Об этом заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев. Он отметил, что рак легких в 80% вызван курением.

На третьем и четвертом местах разместились опухоли пищевода, желудка и толстой кишки. Далее — рак кожи. Правда, здесь все не так просто.

«В действительности, если мы сложим меланомы и базалиомы, то опухоли кожи сегодня занимают одно из первых мест по распространенности», — приводит слова эксперта издание «Российская газета».

Издание также привело ранние слова Карасева о раковых клетках с повышенной агрессивностью. Их проблема заключается в том, что они хуже поддаются лечению и стремительно дают метастазы. Именно такие виды опухолей необходимо обнаружить как можно быстрее. Среди них: рак поджелудочной железы, желудка, яичников и легкого.

Самый особенный вид опухоли — это меланома. По словам заместителя директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павла Копосова, она дает метастазы слишком стремительно, поэтому очень коварна.

«Это один из самых агрессивных видов рака, который часто имеет непрогнозируемое течение. Процесс метастазирования развивается стремительно и неконтролируемо», — приводит издание слова специалиста.

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