В зону спецоперации отправят тактические вездеходы
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Фото, видео: 5-tv.ru
Багги «Ерофей» разработали для наших военных энтузиасты Хабаровска.
Энтузиасты Хабаровска собираются отправить в зону спецоперации легкие тактические вездеходы.
Багги разработали на одном из предприятий. Собрали пять опытных образцов. Назвали вездеход «Ерофеем» — в честь Ерофея Хабарова, знаменитого русского первопроходца. Машины способны развивать скорость до 150 километров в час.
Сейчас багги проходят испытания на полигонах Восточного военного округа.