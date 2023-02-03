Цветы, ангелочки и мишура: как выглядит могила Децла сейчас

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

На Пятницком кладбище сегодня гораздо больше посетителей, чем обычно.

Знаменитый российский рэпер Децл ушел из жизни ровно четыре года назад — 3 февраля 2019 года. Сегодня в России вспоминают музыканта, его творческие успехи и сложную судьбу. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru можно увидеть, как на его могиле, которая находится на Пятницком кладбище Москвы, лежат свежие цветы и много следов от обуви.

Белоснежный памятник Децлу виден еще издалека. Рядом с ним поклонники поставили белых ангелочков, мягкие игрушки и какие-то важные предметы, напоминающие о кумире. Сегодня могила Децла выглядит даже нарядной — ведь с Нового года еще даже не успели убрать елочные украшения.

После смерти артиста, его семья немного отдалилась друг от друга. Как пишет Woman.ru, сын Децла Антоний не поддерживает отношения с бабушкой Ириной и дедушкой Александром (родители Децла). Как он говорил ранее, ему было неприятно, что они давали комментарии сразу после смерти отца и «выносили сор из избы».

А вот второй сын Тони продолжает заниматься музыкой и вовсю выступает под именем Juzeppe Junior.

В феврале 2019-го СМИ сообщили, что Кирилл Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления в ижевском кафе. Артист пожаловался на ломоту в теле и судороги и попросил вызвать скорую помощь. Он умер от остановки сердца еще до приезда врачей. Мать певца считает, что причиной смерти известного сына стала сильная нагрузка на организм. Некоторые поклонники Децла до сих пор уверены, что рэпер не умер, а лишь воплотил свой план, о котором говорил несколько лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном.