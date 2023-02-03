Пьяный водитель на Maybach попытался подкупить сотрудников ГИБДД в Петербурге

Фото, видео: Антон Вергун / ТАСС; 5-tv.ru

Владелец элитного авто предлагал стражам порядка две тысячи рублей за «свободу». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пьяный водитель на Maybach попытался откупиться от автоинспекторов, кинув на «торпеду» патрульного автомобиля две тысячные купюры. Однако решить вопрос таким образом не удалось. Возбуждено сразу два уголовных дела — за пьяное вождение и за дачу взятки.

Выяснилось, что водителя ранее уже дважды задерживали в состоянии алкогольного опьянения. А у его машины старые номера, зарегистрированные в другом регионе на прежнего владельца. Собрав целую коллекцию нарушений закона, водитель элитной иномарки стал жаловаться на жизнь.