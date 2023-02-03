Страдают даже звезды: когда пластические операции уже не спасут от старости

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Многие знаменитости готовы ложиться под нос, чтобы избежать последствий времени. Но есть ли в этом смысл?

Результат омолаживающих операция зависит от проявления степени старения и «изнашивания» тела пациента. Об этом сообщил пластический хирург Илья Алмазов в беседе с 5-tv.ru. По его словам, несмотря на большие достижения эстетической медицины, некоторые зоны будут выдавать реальную цифру в паспорте. Например, цвет и эластичность кожи все равно ухудшаются с возрастом и этого нельзя избежать.

«Возрастные изменения лица связаны не только с наличием или отсутствием морщин и складочек. С возрастом лицо становится шире, глаза визуально кажутся меньше относительно широкого лица, нос становится больше, губы меньше», — заявил специалист.

Помимо этого старению подвергаются и ушные раковины, на мочках появляются морщины, а отверстия для ношения сережек — увеличиваются и растягивается вниз.

Врач отметил, что чем больше выражены возрастные изменения, тем сильнее заметны пигментные пятна на лице. От них не всегда получается качественно и бесследно избавиться. Тем более, кожа вовсе не единственный орган, старение которого не получится скрывать. В этот список входят еще и кости.

«Кости лица атрофируются, становятся более плоскими. Высота верхней и нижней челюсти снижается, возникает атрофия лицевого скелета», — сказал врач.

Еще возрастные изменения сложно скрыть в зоне декольте. Там кожа там становится тонкой и пигментированной, она теряет плавность очертаний и эластичность. Помимо этого страдает внешний вид шеи — она или сильно утончается, или «заплывает» когда человек подвержен лишнему весу.

«Следующий маркер старения — кисти рук и стопы. Они также претерпевают свои изменения с возрастом. Пальцы становятся утолщенными, суставы меняются, ногтевые пластинки становятся меньше», — предупредил Алмазов.

Эксперт объяснил, что нет особых ограничений для проведения пластических операций. Однако важно обращать внимание на общее состояние здоровья пациента, чтобы выявить определенные противопоказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет.