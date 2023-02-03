Роман Евдокимов подогрел слухи об отношениях с Кристиной Асмус: дело к свадьбе?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

На днях звезды вернулись из ОАЭ, где отдыхали вместе с дочерью актрисы.

На днях Кристина Асмус вернулась из Дубаи, отдыхала актриса в компании дочери Анастасии, сестры и, как оказалось, актера Романа Евдокимова. В отношениях с которым Асмус уже давно подозревают. Однако после громкого развода с Гариком Харламовым, актриса не спешит посвящать массы в свою личную жизнь. Она не скрывает, что давно состоит в новых романтических отношениях, однако имя возлюбленного держит в секрете.

Но пользователи уверены, что возлюбленный Асмус — это Роман Евдокимов, а актер только подогревает сплетни своим поведением в сети.

Экс-супруга Харламова выложила пост в Instagram*, в котором рассказала, что дочь решила помогать бездомным в Дубае.

Актриса играла с Настей в такси в игру «Правда или действие». Девочка выбрала «действие». И тогда Кристина предложила дочери — «Сделай то, от чего тебе станет хорошо». На что дочь актрисы заявила, что хочет помогать бездомным. По словам актрисы, она замешкалась, потому что в Дубае нет бездомных. Но потом вспомнила про благотворительную организацию в России, которая помогает бездомным с документами, работой и пособиями. Они связались с организацией прямо в такси и оформили с дочерью ежемесячные пожертвования.

«Вот такая светлая история. в которой мое сердце взорвалось от счастья и гордости», — призналась Кристина.

Однако не все поклонники поверили в историю и обвинили Асмус в обмане. Актриса не стала реагировать на хейтеров. Но за нее вступился Роман Евдокимов, который написал ответ на комментарий, что в тот момент находился рядом с Кристиной и Настей.

«Я в этой машине был. Жаль, что простое проявление человеческой небезразличности в вашем мире может быть только обманом», — написал Роман.

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В прошлом году Кристине все же пришлось поделиться событиями личной жизни в социальной сети. Она оказалась в центре скандала с Гариком Харламовым, когда выяснилось, что бывшие супруги до сих пор живут в одном доме. Асмус и Харламов выясняли отношения в интернете, после чего комик предложил спуститься Асмус к нему на этаж ниже и высказать все свои недовольства прямо в лицо. Позже выяснилось, что после развода Гарик не оставил загородный дом Кристине, а сама актриса переезжать не захотела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус встретила Новый год с дочкой и возлюбленным Евдокимовым в Дубае.

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