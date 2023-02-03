Роспотребнадзор: в РФ выявили второй случай заражения «кракеном»

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Первый случай заражения произошел в прошлом месяце в Пензе. Пациентка выздоровела.

Второго заболевшего новым вариантом коронавирусной инфекции «Кракен» выявили в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что пациент живет в Туве. Коронавирус он переносит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что «Кракен» не является более заразным вариантом, а в Минздраве отмечали, что против него эффективны российские вакцины. Вирусологи же подмечали, что новый штамм опасен своим быстрым распространением, нежели у предшественников.

Помимо всего прочего, новый вид может протекать без симптомов. Согласно утверждениям специалистов, методы профилактики все те же: маска, вакцинирование и социальная дистанция.

Первый случай заражения произошел в январе в Пензе. Пациентка выздоровела. Ранее 5-tv.ru писал о том, есть ли инфекции страшнее коронавируса.