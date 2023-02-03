Анастасия Волочкова оправдалась за «пьяное» интервью и слова о сексе с Тарзаном

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

В беседе с журналисткой балерина теряла контроль на глазах у зрителя. Фанаты заподозрили ее в злоупотреблении алкоголем.

Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое странное поведение во время интервью Алене Жигаловой. Зрители заметили, что у знаменитости заплетался язык, путались мысли, чувствовала она себя при этом достаточно вальяжно, раскованно и, как обычно, перебрала с откровениями.

В частности, призналась, что не против секса со стриптизером и мужем Наташи Королевой Тарзаном, задирала ноги, заливалась по поводу и без смехом. А еще — жаловалась на дискомфорт из-за микрофона на трусах, потом резко подорвалась и подбежала к портрету Жигаловой на стене, чуть не разрушила декорации. И кульминацией беседы стал шпагат артистки прямо на столе в студии, где записывалось интервью.

После такого разве что самый наивный зритель остался при мнении, что балерине просто весело. Возможно, если бы не бокал шампанского в ее руках, с которым она почти не расставалась. И чем дальше в лес — тем больше дров. Но у Анастасии и в этот раз нашлось всему объяснение, больше похожее на оправдание.

«В тот момент я была очень уставшей и не выспавшейся. Перед этим у меня был долгий перелет с Мальдив, и я сразу же отправилась в центр спортивной медицины», — рассказала она в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой.