Грядущее пополнение: кто из звезд станет мамой в 2023 году

Певица Ханна и актриса Брутян станут мамами в этом году

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Знаменитости уже скоро смогут поделиться с поклонниками своим семейным счастьем. О ком конкретно идет речь?

Наступивший год благоприятен для построения семьи. Об этом в том числе говорят специалисты по астрологии. Естественно, нельзя обойти вниманием отечественных звезд, которые ждут пополнения. Канал «Селебрити-Бум» подготовил ТОП-5 знаменитостей, которые станут родителями в 2023 году.

Мария Ильюхина

Девушка известна ролью в сериале «Воронины». Сейчас она находится на седьмом месяце беременности. Знаменитость делилась радостью в социальных сетях, выложив снимок округлившегося животика.

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Супругом актрисы является студент факультета госуправления Алексей Шаров, не имеющий отношения к миру шоубиза. Известно, что селебрити отказалась от некоторых ролей в связи с положением, а ее мужчина после учебы спешит на работу, чтобы содержать семью. К слову, пара не устраивала пышного торжества, а просто тихо расписалась. Празднование планируется после рождения ребенка.

Екатерина Иванчикова (IOWA)

О беременности певицы стало известно в ноябре. Тогда она выложила в социальную сеть видеозапись, где одетая в шубу, резко повернулась на камеру, продемонстрировав аудитории заметный живот. Фанаты восприняли новость радостно.

Фото: Instagram* / katya_iowa

В 2007-м девушка познакомилась с гитаристом Леонидом Терещенко, а еще через пять лет пара поженилась. По словам исполнительницы, до беременности супруги просто наслаждались жизнью, а потом приоритеты сменились.

Лена Катина

Бывшая участница группы «Тату» уже воспитывает сына от первого брака. Сейчас она ждет первого общего ребенка от бизнесмена

Фото: Instagram* / lenakatina

Дмитрия Спиридонова. Пополнение ожидается летом, рожать певица собирается в клинике ММА им. Сеченова.

Зепюр Брутян

Актриса вышла замуж за коллегу по цеху Павла Прилучного летом прошлого года. У звезд достаточно быстро развивались отношения, и, по-видимому, они не собираются замедлять темп, поскольку семейство уже ждет пополнения.

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Информация о беременности заранее не сообщалась. Пара лишь выкладывала снимки с прошлогоднего отдыха в Дубае. Оказывается, Брутян уже была в положении. У самого Павла двое детей от артистки Агаты Муцениеце, с которыми у Зепюр, по словам Прилучного, прекрасные отношения.

Анна Иванова (Ханна)

Исполнительница сообщила поклонникам о беременности, выложив видео с животом в социальных сетях. Женщина замужем за крупной фигурой шоу-бизнеса Павлом Курьяновым, более известным, как Пашу.

Фото: Instagram* / offi_hanna

Пара вместе с 2010 года, а женитьба состоялась в 2015 году. В 2018-м у звезд родилась дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему женщины могут не заметить беременность.

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