Грядущее пополнение: кто из звезд станет мамой в 2023 году
Певица Ханна и актриса Брутян станут мамами в этом году
Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС
Знаменитости уже скоро смогут поделиться с поклонниками своим семейным счастьем. О ком конкретно идет речь?
Наступивший год благоприятен для построения семьи. Об этом в том числе говорят специалисты по астрологии. Естественно, нельзя обойти вниманием отечественных звезд, которые ждут пополнения. Канал «Селебрити-Бум» подготовил ТОП-5 знаменитостей, которые станут родителями в 2023 году.
Мария Ильюхина
Девушка известна ролью в сериале «Воронины». Сейчас она находится на седьмом месяце беременности. Знаменитость делилась радостью в социальных сетях, выложив снимок округлившегося животика.
Супругом актрисы является студент факультета госуправления Алексей Шаров, не имеющий отношения к миру шоубиза. Известно, что селебрити отказалась от некоторых ролей в связи с положением, а ее мужчина после учебы спешит на работу, чтобы содержать семью. К слову, пара не устраивала пышного торжества, а просто тихо расписалась. Празднование планируется после рождения ребенка.
Екатерина Иванчикова (IOWA)
О беременности певицы стало известно в ноябре. Тогда она выложила в социальную сеть видеозапись, где одетая в шубу, резко повернулась на камеру, продемонстрировав аудитории заметный живот. Фанаты восприняли новость радостно.
В 2007-м девушка познакомилась с гитаристом Леонидом Терещенко, а еще через пять лет пара поженилась. По словам исполнительницы, до беременности супруги просто наслаждались жизнью, а потом приоритеты сменились.
Лена Катина
Бывшая участница группы «Тату» уже воспитывает сына от первого брака. Сейчас она ждет первого общего ребенка от бизнесмена
Дмитрия Спиридонова. Пополнение ожидается летом, рожать певица собирается в клинике ММА им. Сеченова.
Зепюр Брутян
Актриса вышла замуж за коллегу по цеху Павла Прилучного летом прошлого года. У звезд достаточно быстро развивались отношения, и, по-видимому, они не собираются замедлять темп, поскольку семейство уже ждет пополнения.
Информация о беременности заранее не сообщалась. Пара лишь выкладывала снимки с прошлогоднего отдыха в Дубае. Оказывается, Брутян уже была в положении. У самого Павла двое детей от артистки Агаты Муцениеце, с которыми у Зепюр, по словам Прилучного, прекрасные отношения.
Анна Иванова (Ханна)
Исполнительница сообщила поклонникам о беременности, выложив видео с животом в социальных сетях. Женщина замужем за крупной фигурой шоу-бизнеса Павлом Курьяновым, более известным, как Пашу.
Пара вместе с 2010 года, а женитьба состоялась в 2015 году. В 2018-м у звезд родилась дочь Ариадна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему женщины могут не заметить беременность.
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