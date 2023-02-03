Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде Сегодня, 11:04 23 23

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; 5-tv.ru

К моменту приезда спасателей из окон постройки уже валил густой дым. Если бы не оперативность служб, могла случиться трагедия.