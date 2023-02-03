В ЛНР взяли в плен обученных иностранцами украинских боевиков: как это было

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Уроки боевого дела террористы брали у французских и грузинских инструкторов.

Украинских боевиков, обученных иностранными военными, взяли в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы региона Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что операцию удалось провести военнослужащим из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка. Во время контрнаступательных действий бойцы захватили опорный пункт противника, а затем и взяли в плен боевиков. Все они находились в наркотическом опьянении.

«Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы», — уточнил он.

Кроме того, по словам Кимаковского, российским силам удалось ликвидировать порядка 50 украинских военнослужащих. А вместе с тем— вытеснить противника из нескольких опорных пунктов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в кольцо Угледар.