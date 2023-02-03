«Приходил и плакал»: Жан Милимеров мечтает вернуть жену после развода

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Знаменитый артист каждый день проводит время с детьми и не оставляет попыток все поменять.

Певец Жан Милимеров еще в 90-х впервые встретился с красавицей Яной Гавриловой. Они быстро понравились друг другу и между ними вспыхнули чувства. Через некоторое время пара узаконила отношения, обзавелась наследниками и создала крепкую семью. Однако даже у красивой сказки бывает несчастливый конец — через 23 года возлюбленные развелись.

Печальный разрыв пришелся на непростой период в жизни Милимерова, он участвовал в шоу на федеральном телеканале. Тогда эмоциональное состояние артиста оставляло желать лучшего — было тяжело отпустить возлюбленную после стольких лет совместного пути. Тем более, у пары есть два замечательных ребенка — старший сын Эмиль и младшая дочь Эмилия.

«2020 год был черно-белым. Когда выходил на сцену <…> то радовался. У меня был сумасшедший музыкальный кайф, а домой приходил и плакал, потому что на душе было тяжело из-за расхода с супругой. Трудно было смириться с тем, что меня никто не ждет», — сообщил вокалист на YouTube-шоу «PRОжизнь».

Хоть развод не связан с предательством одного из избранников, исполнитель чувствует себя очень виноватым. Однажды у артиста начался сильный кризис в профессии, все переросло в финансовые проблемы. Из-за бесконечных нервов возлюбленные стали ссориться. Все это превратилось в огромный скандальный клубок, распутать который партнеры уже не смогли.

«Стабильности не было, четкости в жизни. Ты не знаешь, состоится ли концерт или нет. И что делать? От этих мыслей появлялась злость. Тебе сложно, а еще жена сбоку: „Надо это и это“. А ты как мужчина, не можешь же сказать: „Я не могу“. Тебя это психологически начинает напрягать. На этом фоне возникал всплеск ругани», — отметил певец.

Несмотря на все сложности, экс-супруги остались в дружеских отношениях. Артист ежедневно проводит время с наследниками, а бывшая жена даже может приготовить обед вокалисту. Знаменитость мечтает снова завоевать внимание любимой красавицы.

«Когда теряешь, начинаешь ценить. В душе жену не отпустил. Вернуть? Почему нет. Все в моих силах. Стараюсь сделать это», — объяснил он.

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