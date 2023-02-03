Певица Слава наконец сообщила причину расставания с Данилецким

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Знаменитая артистка никогда не стала бы «пиариться» на отношениях.

Когда певица Слава рассталась с Анатолием Данилецким, то жаловалась поклонникам на разбитое состояние. Звезда без конца плакала и переживала. Это неудивительно, ведь пара пробыла вместе 18 лет, хоть за это время они так и не узаконили свои отношения. У избранников родилась дочь Антонина, они воспитали ее вместе, сейчас девочке уже 11 лет.

Знаменитость сильно расстраивалась из-за разрыва, но так и не рассказала причину произошедшего. Поклонники гадали, что могло случиться? Вероятно, дело в гибком графике вокалистки, в котором не было места на личную жизнь? Некоторые решили, что новость о расставании является простым пиар-ходом. Однако певица сама рассказала, что к чему.

«Пиариться на отношениях — это низко для меня. Я не приемлю такое ни в каком виде! Я рассказываю все абсолютно по-честному. <…> Причина расставания с Анатолием не в гастролях. Мы часто не виделись из-за работы. И это никому не мешало. Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду», — объяснила исполнительница в интервью изданию Teleprogramma.

Несмотря на расставание, артистка все равно считает Данилицкого близким человеком. У них получилось сохранить очень теплые отношения. Пара бывших избранников даже проводят время вместе. Ранее 5-tv.ru сообщал, какую шалость Слава позволила себе на отдыхе с бывшим.