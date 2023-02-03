Билл Клинтон публично потроллил немощного Байдена: «Где подсказки?!»

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Экс-президент США не сдержался, выступая на трибуне. Кажется, действующий американский глава не очень расстроился.

Бывший президент США Билл Клинтон спародировал нынешнего главу государства. Он выступил Белом доме, где отмечали годовщину закона об отпусках и больничных, который был принят Клинтоном. Подойдя к трибуне, бывший американский лидер очень убедительно вжился в роль теряющего память Джо Байдена — и первым делом начал искать шпаргалку.

«Где-то тут у меня должны быть подсказки… вот подсказки президента Байдена», — отметил Клинтон.

«Почему бы тебе не воспользоваться моими?» — добавил Байден.

«Почему бы мне просто не произнести твою речь, а ты прочтешь мою? …. Нашел!» — заключил с иронией экс-президент США.