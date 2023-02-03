Вывод не следует: банки смогут замораживать счета дропперов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Как работает новая система защиты от мошенников?

Банки будут блокировать переводы мошенников. В Госдуме придумали новый способ борьбы с так называемыми дропперами. Это люди, чьи пластиковые карты используют для вывода и обналичивания денег, похищенных у граждан.

Как выяснили «Известия», такие сомнительные операции попадают в «черный список» Центробанка. И депутаты хотят использовать его. Например, если получатель денег — он же дроппер — ранее участвовал в таких схемах, то при очередном переводе его счет будут замораживать. А после уже выяснять, что за средства, кому и от кого. Поправки в соотвествующий закон рассмотрят в марте.