Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Европа создает единую платформу для выдачи виз онлайн.

Шенгенские визы можно будет оформить онлайн. Евросоюз дал старт созданию единой цифровой платформы по их выдаче.

Прямо на сайте туристы смогут выбрать нужную европейскую страну, заполнить анкету и оплатить все сборы. А по итогу получат цифровой штрих-код, который и заменит нынешние бумажные наклейки в загранпаспортах.

Лично посещать визовый центр придется только тем, кто давно сдавал биометрию или путешествует с детьми. Есть только одно «но».

По плану, онлайн-визы начнут выдавать лишь с 2026 года в тестовом режиме. Пока же поездки в Европу для многих россиян максимально затруднены, начиная от необходимости сбора огромного пакета бумажных документов и заканчивая закрытием въезда в целый ряд стран.