Будем запираться: в России принят ГОСТ для алкозамков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

На каких автомобилях появятся устройства для контроля трезвости водителя?

В России утвердили стандарт на алкозамки для автомобилей. Такие устройства не дадут водителю тронуться с места, если в выдыхаемом воздухе обнаружатся спиртовые пары. Подобные гаджеты давно используют во многих странах. А скоро начнут внедрять и у нас. Кого в первую очередь коснется нововведение, и как работает хитрая аппаратура — все выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Каждое рабочее утро Александра начинается в этом кабинете с команды «дышите». Замер давления, температуры, но главное — не провалить «алкотест». Он уже слышал, что утвердили ГОСТы на «алкозамки». С таким устройством «дышать в трубочку» можно и без медика — система сама распознает, пьян ты или нет, и не даст завести мотор, если шофер подшофе. Идею в автопарке не оценили.

«Вот кого я знаю — они все люди ответственные… никогда, чтобы за рулем», — отметил водитель автобуса Александр Гуляев.

ГОСТы лишь определяют характеристики, вроде наличия камеры, допустимой дозы в 0,3 промилле, как в законе. А еще время, на которое можно глушить двигатель без повторного «выдоха» — пять минут. Пропустить стопочку теоретически можно, но ради чего? Недоверчивый работодатель может и сократить это время. Перечислен и транспорт, который лучше закрыть на «алкозамок».

«Такие категории используются для коммерческой перевозки людей и перевозки детей, используются для перевозки крупногабаритных грузов, а также для бытовых отходов и мусора», — пояснила начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева.

Водители боятся, что-то, что пока добровольно и ни к чему не обязывает, рано или поздно станет обязательным. Устройства уже производятся.

«Теперь могу запускать двигатель», — отметил водитель.

Надо держать тестер в поле зрения камеры, чтобы никто не выдохнул за тебя. Для чистоты эксперимента машем салфеткой со спиртом у прибора. Дуем — не заводится, а система слету шлет «донос» начальнику.

«Естественно, хотелось на себе протестировать, как работает алкозамок, но вот в чем дело: работодатель изначально загружает в систему списки тех, кому можно управлять этой машиной. И вот меня в этом списке нет. Поэтому не важно, трезвый я или пьяный, двигатель не запустится. Получается этакий аналог противоугонки», — показал Облендер.

Разработчики заверяют, что прибор не хранит фото. Утечки видео тоже не будет. Камера, кстати российская, но ряд компонентов — импортные.

«Каждый экземпляр собирается поштучно, вручную, еще предстоит провести оптимизацию под серийное производство. Но это несколько десятков тысяч рублей», — добавил исполнительный директор компании-производителя Александр Михайленко.

Которые придется платить тем же владельцам автопарков. Эксперты уверена — не с того начали!

«Влияет сегодня на безопасность движения дорожная инфраструктура — вот, что самое главное! Потоки должны быть разделены между собой. Оборудованы обочины, освещены пешеходные переходы!» — считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

В пример защитники «замков» приводят Францию и Финляндию, где алкозамки давно ставят на школьные автобусы. Больше всего тестеров в Швеции, но все это тоже с оговоркой.

«Сильно далеко за пределы Швеции оснащения транспорта, эта штука не шагнула. Цифры, если мы в целом посмотрим на автомобильный парк — они ничтожно малы», — подчеркнул генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Так что у России есть все шансы отличиться. Разработчики алкозамков говорят, когда ввели обязательные аптечки, огнетушители, страховку, тоже были недовольные. И ничего — привыкли. Вот и здесь. Понервничают да и … выдохнут.