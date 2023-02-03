В шаге от трагедии: школьный автобус столкнулся с легковушкой и бензовозами

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом на Сахалине выросло до семи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Из 11 детей помощь врачей понадобилась только одному.

Но прежде всего — о массовой аварии на Сахалине, где на волоске от смерти оказались дети.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречу и врезался в школьный автобус. Практически тут же их протаранили еще и два бензовоза.

От удара у автобуса вылетели стекла. Был риск разлива топлива и последующего взрыва. Первыми на помощь пришли очевидцы, они на руках вынесли детей подальше от опасного места.

Всего в автобусе ехали 11 школьников. Всех отвезли в больницу, пятерым понадобилась помощь врачей. Также в аварии пострадали двое взрослых.

Позже стало известно, что число пострадавших в ДТП со школьным автобусом на Сахалине выросло до семи.