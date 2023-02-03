«Моя вторая половинка»: Юлия Савичева показала редкие фото с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Артистка счастлива в браке уже 13 лет. Но о своей личной жизни старается не распространяться. В честь дня рождения любимого она сделала исключение.

Певица Юлия Савичева, скрывающая свою личную жизнь от посторонних глаз, в честь дня рождения любимого супруга Александра Аршинова опубликовала совместные архивные кадры. Вместе с композитором знаменитость уже 13 лет, но до сих пор счастлива, и пара не потеряла интерес и друг к другу.

«Сегодня у моей второй половинки день рождения. Я уже поздравила Аршинова и столько всего пожелала! Думаю, ему будет вдвойне приятно почитать ваши поздравления в этот праздничный день!» — подписала фото певица.

Юлия Савичева в браке с композитором Александром Аршиновым уже 13 лет. Instagram* / yuliasavicheva

Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям именинника. Они отметили, что певица за годы почти не изменилась.

К слову, за 13 лет были не только радостные моменты, но и печальные. Однажды Савичева собрала вещи и переехала в съемную квартиру на целых полгода. Признавалась, что понимала — совершила глупость, но заставить себя сделать первый шаг и вернуться не могла. Причиной стало эмоциональное выгорание. Спас брак Аршинов, приехав однажды в квартиру к жене. Он потребовал немедленно собрать вещи и вернуться домой.

Кроме того, еще одной черной полосой в отношениях супругов стала потеря ребенка. Это случилось в 2016 году. Справиться с болью ей и мужу помогла работа. А спустя время, певица все же смогла стать мамой. Она родила дочку Анну. Девочка сейчас живет в Португалии, где ее воспитанием занимаются родители композитора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Юлия Савичева беременна во второй раз.

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