«Всего на полгода»: у звезды «Дома-2» Донцовой отобрали выигранную квартиру

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Вместе с потерей квадратных метров участница скандального телепроекта призналась — выиграла квартиру она нечестным путем.

Экс-участница «Дома-2» Майя Донцова, которая год назад выиграла в конкурсе скандального телепроекта трехкомнатную квартиру в Москве, сообщила неприятное известие. Оказалось, что ее нынешние скитания по съемным квартирам связаны с тем, что у нее отобрали ее имущество.

В социальной сети Донцова, которая недавно вернулась с Бали, рассказала — в мае пришло сообщение, что жилье забирают. Произошедшее возмутило девушку, она пыталась выяснить причину, ведь ей в момент выигрыша говорили, что квартира ей дарится на всю жизнь.

«А потом оказывается, квартира дается всего на год, даже полгода! Ничего выяснить не удалось. 30 января я отдала квартиру обратно. Этим закончилась вся эта история», — добавила она.

Вместе с тем выяснилось, что выиграла недвижимость Донцова обманным путем. Она сама вкладывала немало денег в будущий приз, да и за нее тогда голосовали фан-группы.

«Много денег вложила, чтобы первое место было моим. Так делали все финалисты», — сказала экс-участница «Дома-2».

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