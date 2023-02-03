Умер писатель Соломон Перель, переживший Холокост в рядах Гитлерюгенда

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

Известно, что скончался Перель утром 2 февраля в кругу своей семьи, в Израиле.

В возрасте 97 лет ушел из жизни израильский писатель Соломон Перель, которому удалось ввести в заблуждение нацистские власти и выжить в Холокосте. Об этом стало известно из сообщения, распространенного немецким телеканалом NDR.

Известно, что скончался Перель утром 2 февраля в кругу своей семьи, в Израиле. Свои соболезнования семье умершего выразил премьер-министр земли Нижняя Саксония в Германии Штефан Вайль.

Соломон Перель родился в 1925 году в городе Пайне, в Германии. В 1935 году он — вместе со своей семьей — переехал в Польшу. Оттуда он бежал в СССР в 1939 году — после нападения на Польшу нацистской Германии. В Советском союзе он очутился в детском доме в Гродно.

С началом Великой Отечественной войны Перель снова оказался на территории, занятой гитлеровскими войсками и решил использовать свое блестящее знание немецкого языка: он выдал себя за этнического немца под именем Иозеф. После этого его зачислили в воинскую часть, где принимал участие в допросе сына Иосифа Сталина — Якова.

Так как Перель был несовершеннолетним, его отправили в школу Гитлерюгенда в Брауншвейге.

С 1948 года Перель жил в Израиле. В 1989 году он издал книгу «Я был Соломоном из Гитлерюгенда», в которой поделился с читателями страшными воспоминаниями.